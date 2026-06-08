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Мужчину ударили ножом в спину на автовокзале в Москве

РЕН ТВ: в Москве мужчину ударили ножом в спину на автовокзале
Shutterstock

В Москве мужчина получил ножевое ранение на автовокзале. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел у центрального входа на автовокзал, расположенный на Щелковском шоссе. Мужчину ударили ножом в спину — он выжил, но в данный момент находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

До этого мужчина ударил ножом сотрудницу МФЦ в Москве. Он нанес ей не менее трех ударов лезвием, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Позже появилась информация, что агрессор может страдать шизофренией.

Ранее россиянка ударила мужа ножом в сердце, когда тот собрался в гости к другим женщинам.

 
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