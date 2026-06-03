Мужчина, изрезавший сотрудницу МФЦ в Москве, страдает шизофренией

Мужчина, который напал на сотрудницу МФЦ с ножом в Москве, только что выписался из клиники и страдает шизофренией. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Предварительно, 29-летний нападавший имеет диагноз шизофрения и за день до нападения, 2 июня, выписался из частной клиники. В ближайшее время его допросят.

До этого сообщалось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и является местным жителем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Фигуранту назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел в отделении МФЦ в районе Братеево. Мужчина нанес работнице не менее трех ударов ножом, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее появились кадры с места, где мужчина напал на сотрудницу московского МФЦ.