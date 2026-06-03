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Общество

Уголовное дело завели после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ в Москве

В Москве завели дело после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве возбудили дело после инцидента с нападением на сотрудницу МФЦ. Об этом со ссылкой на ГСУ СК России по столице сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Фигуранту назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел в отделении МФЦ в районе Братеево. Мужчина нанес работнице не менее трех ударов ножом, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Ее состояние оценили как стабильное, нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее появились кадры с места, где мужчина напал на сотрудницу московского МФЦ.

 
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