Россиянка ударила мужа ножом в сердце, когда тот собрался в гости к другим женщинам

На Алтае осудили женщину, которая из ревности ударила мужа ножом в сердце

На Алтае вынесли приговор женщине, которая из-за ревности ударила мужа ножом прямо в сердце. Об этом сообщает пресс-служба Алейского городского суда.

Инцидент произошел после семейного застолья по случаю дня рождения дочери супругов. В какой-то момент муж с приятелем собрались в гости к другим женщинам — жена приревновала его. Пьяный мужчина ударил ее и нецензурно оскорбил.

После этого женщина схватилась за нож и ударила супруга лезвием прямо в сердце. В результате мужчина не выжил.

На суде она заявила, что не хотела такого исхода, а лишь выплеснула накопившуюся злость за постоянные унижения и побои. Вину признала частично. Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.105 УК РФ. Ей назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев колонии общего режима.

Ранее петербуржец не смог смириться с разводом и семь раз ударил ножом бывшую жену.