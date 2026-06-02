Сотни рейсов отменили в Японии из-за тайфуна

Свыше 300 рейсов отменили в Японии в связи с приближением тайфуна «Чанми». Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе информации аэропортов страны.

Ограничения главным образом затрагивают аэропорты Миядзаки и Кагосима на острове Кюсю. Эпицентр тайфуна движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 км/час. Синоптики предупреждают, что к вечеру он дойдет до южной части Кюсю, после чего продолжит движение в северо-восточном направлении.

Генсек японского кабмина Минору Кихара 2 июня заявил, что минимум девять человек пострадали в результате последствий тайфуна «Чанми», обрушевшегося на префектуру Окинава и продолжающего движение в направлении основных островов страны: Сикоку, Кюсю и Хонсю.

До этого глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что тайфуны в Тихом океане в этом году начали зарождаться аномально рано, новый тропический шторм принесет ливни на Филиппины.

Ранее озеро сдвинулось и затопило деревню из-за тайфуна на Тайване.