Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

На Филиппинах из-за землетрясения погиб человек

На юге Филиппин из-за землетрясения один человек погиб и четверо пострадали

Как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Из-за подземных толчков обрушились некоторые здания в городе Генерал-Сантос.

«Повреждены много зданий, но я не могу сейчас сказать, сколько их, мы заняты спасательными работами», — приводит телеканал слова представителя местной полиции.

8 июня у побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Из-за этого местный международный аэропорт Генерал-Сантос приостановил свою работу.

Как заявил президент страны Фердинанд Маркос — младший, жителям острова из-за угрозы цунами после землетрясения следует переместиться на возвышенности. Глава государства поручил всем компетентным ведомствам принять срочные меры в связи с происшедшим землетрясением.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!