На Филиппинах из-за землетрясения погиб человек

На юге Филиппин из-за землетрясения один человек погиб и четверо пострадали

Как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Из-за подземных толчков обрушились некоторые здания в городе Генерал-Сантос.

«Повреждены много зданий, но я не могу сейчас сказать, сколько их, мы заняты спасательными работами», — приводит телеканал слова представителя местной полиции.

8 июня у побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Из-за этого местный международный аэропорт Генерал-Сантос приостановил свою работу.

Как заявил президент страны Фердинанд Маркос — младший, жителям острова из-за угрозы цунами после землетрясения следует переместиться на возвышенности. Глава государства поручил всем компетентным ведомствам принять срочные меры в связи с происшедшим землетрясением.

Ранее в недрах Земли было зафиксировано аномальное землетрясение, которого не должно было существовать.