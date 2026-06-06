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Общество

В Татарстане рухнул самодельный летательный аппарат, пилот не выжил

В Татарстане потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат
Приволжская транспортная прокуратура

В Татарстане у села Казанбаш упал самодельный легкомоторный летательный аппарат. Об этом пишет в Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что крушение аппарата произошло вечером. Его пилот не выжил.

Согласно посту, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В конце мая самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Красноярском крае. На фото с места происшествия видно, что воздушное судно упало в лес и получило значительные повреждения.

Позднее выяснилось, что «Аэропракт-22» потерпел крушение из-за отказа двигателя. Воздушное судно при взлете врезалось в деревья. Пострадали пилот Сергей Р. и летчик-наблюдатель Владимир Р. Обоих мужчин госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом позвоночника.

Ранее самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.

 
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