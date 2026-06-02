В Италии самолет врезался в фонарный столб и упал между домами

Today: одного человека не спасли после крушения легкого самолета в Италии
Легкий самолет, на борту которого находились два человека, разбился в итальянской коммуне Вальбрембо. Об этом сообщила местная газета Today.

По информации журналистов, воздушное судно потерпело крушение во время летного урока. Инструктор, родившийся в 1999 году, получил несовместимые с жизнью травмы. Ученик пострадал и был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

«Как рассказал очевидец, легкий самолет сначала потерял высоту, затем ударился о фонарный столб и упал между домами», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что Национальное агентство по безопасности полетов Италии начало расследование. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

27 мая американский телеканал CBS News сообщил, что на востоке штата Миссисипи в Соединенных Штатах разбился учебный самолет. Воздушное судно T-45C Goshawk принадлежало Военно-морским силам США и базировалось в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане. На борту находились два пилота, они успешно катапультировались. Впоследствии их доставили в медицинское учреждение для обследования.

Ранее в Казахстане упал самолет Ан-2.

 
