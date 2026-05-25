Стала известна предварительная причина крушения самолета в Красноярском крае

Предварительно, самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение в Красноярском крае из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Воздушное судно при взлете врезалось в деревья. Пострадали пилот Сергей Р. и летчик-наблюдатель Владимир Р.. Обоих госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом позвоночника», — говорится в сообщении.

Самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Красноярском крае 25 мая.

На фото, опубликованном в сети, видно, что воздушное судно упало в лесной массив и получило значительные повреждения. В kp.ru сообщили, что в результате случившегося пострадали два человека. Подробности об их состоянии не приводятся.

