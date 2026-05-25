Самолет жестко приземлился в Красноярском крае

Самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 мая в 14:50 по местному времени (10:50 по московскому) в Богучанском муниципальном округе в районе поселка Осиновый Мыс.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, речь идет о легкомоторном самолете «Аэропракт-22». Сотрудники ведомства разбираются в обстоятельствах происшествия.

На фото, опубликованном в сети, видно, что воздушное судно упало в лесной массив и получило значительные повреждения. В kp.ru сообщили, что в результате случившегося пострадали два человека. Подробности об их состоянии не приводятся.

