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Общество

ВСУ атаковали дронами два села в Брянской области

В Брянской области дроны уничтожили дом и ранили четырех мирных жителей
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

По его информации, в результате удара дрона по селу Первомайскому в Севском районе пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, им оперативно оказали медицинскую помощь. Дом же был полностью уничтожен, уточнил Ковальчук.

Кроме того, была совершена атака на село Демьянки в Стародубском районе. В результате еще два человека получили ранения, их также госпитализировали, рассказал врио главы области.

До этого Ковальчук сообщил, что в брянском селе Чубковичи при атаке БПЛА пострадали женщина и двое ее детей.

3 июня украинские БПЛА атаковали специализированный транспорт энергетиков в городе Почепе Брянской области. В результате ранения получил машинист автокрана, его не удалось спасти.

В тот же день обломки украинского беспилотника упали во дворе жилого дома в Брянской области, из-за чего пострадала шестилетняя девочка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки были сбиты более 900 украинских дронов.

 
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