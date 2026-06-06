ВСУ атаковали дронами два села в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.
По его информации, в результате удара дрона по селу Первомайскому в Севском районе пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, им оперативно оказали медицинскую помощь. Дом же был полностью уничтожен, уточнил Ковальчук.
Кроме того, была совершена атака на село Демьянки в Стародубском районе. В результате еще два человека получили ранения, их также госпитализировали, рассказал врио главы области.
До этого Ковальчук сообщил, что в брянском селе Чубковичи при атаке БПЛА пострадали женщина и двое ее детей.
3 июня украинские БПЛА атаковали специализированный транспорт энергетиков в городе Почепе Брянской области. В результате ранения получил машинист автокрана, его не удалось спасти.
В тот же день обломки украинского беспилотника упали во дворе жилого дома в Брянской области, из-за чего пострадала шестилетняя девочка.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки были сбиты более 900 украинских дронов.