В Брянской области машинист автокрана погиб в результате атаки ВСУ

Украинские войска атаковали специализированный транспорт энергетиков в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что в результате удара БПЛА в Почепе получил несовместимые с жизнью травмы машинист автокрана ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Кроме того, еще один сотрудник предприятия был ранен.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

3 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников.

Так, дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске, из-за чего ранения получил 44-летний мужчина. По словам губернатора, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма.

Кроме того, в Глушковском районе БПЛА атаковал местного жителя на мотоцикле. Мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения. Хинштейн добавил, что оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу.

Ранее в США объявили Украину угрозой миру после налета на Петербург.