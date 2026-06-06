Российские войска за сутки сбили более 900 беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 911 дронов ВСУ и четыре снаряда от HIMARS

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили более девяти сотен украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, были перехвачены 13 управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре реактивных снаряда от комплексов HIMARS. Эти системы залпового огня производятся Соединенными Штатами, подчеркнули в МО.

6 июня над Ленинградской областью сбили 144 украинских беспилотника. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, во время атаки никто не пострадал. При этом в некоторых районах зафиксировали падение обломков дронов, которые нанесли незначительный урон. Осколки посекли фасады и стекла в ряде жилых домов.

Кроме того, в Ломоносовском районе загорелся объект министерства обороны. Глава региона создал оперативный штаб для управления ситуацией и взял ее под свой контроль. Дрозденко добавил, что жильцов расположенных рядом с местом ЧП домов временно эвакуировали. Ожидается, что граждане смогут вернуться домой в течение нескольких часов.

Ранее в РФ создали новую версию детектора дронов.