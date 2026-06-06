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Армия

Женщина и два ребенка пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

Ковальчук: в брянском селе Чубковичи при атаке БПЛА пострадали три человека
«Газета.Ru»

Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Он уточнил, что дроны нанесли удары по селу Чубковичи в Стародубском муниципальном округе.

«Ранены женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Их оперативно доставили в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук.

Врио губернатора пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

3 июня украинские БПЛА атаковали специализированный транспорт энергетиков в Брянской области. Прилет зафиксировали в городе Почепе. В результате удара один мужчина — машинист автокрана — получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадал еще один человек. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных и оперативных служб.

В тот же день обломки украинского беспилотника упали во дворе многоквартирного жилого дома в Брянской области, из-за чего ранения получила шестилетняя девочка. Пострадавшую доставили в детскую областную больницу, ее жизни ничего не угрожало.

Ранее украинский дрон атаковал торговый центр в Брянске.

 
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