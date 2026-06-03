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Армия

В Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона

В Брянской области из-за падения обломков БПЛА пострадала девочка
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Брянской области шестилетняя девочка получила травмы в результате падения обломков беспилотника на территорию многоквартирного дома. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Страшнее всего, когда от действий украинских фашистов страдают дети. В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу, находится в надежных руках врачей. Жизни ребенка ничего не угрожает», — отметил Ковальчук.

Кроме того, он добавил, что беспилотный летательный аппарат упал на парковку торгового центра «Аэропарк» в Брянске. Пострадавших нет. Парковка была оцеплена, на месте работают оперативные службы.

Ранее министерство обороны России сообщило, что за сутки системы противовоздушной обороны страны сбили 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее шесть жителей ДНР пострадали при атаке украинских беспилотников.

 
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