На место, где ищут Усольцевых, вызвали федеральных спасателей

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

В Красноярском крае продолжаются поисковые мероприятия, связанные с пропавшей семьей Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, к работе привлекли не только местных специалистов, но и десять федеральных спасателей.

«Будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника», – добавили в ведомстве.

Семья из трех человек пропала во время похода в горы осенью прошлого года. Первые поиски не дали результатов, из-за погодных условий мероприятия прекращали.

Весной текущего года поиски возобновили, но всех желающих и журналистов к ним не допускают. В процессе участвуют только опытные специалисты. Такое требование связано с тем, что специалистам хотят обеспечить безопасность и эффективность работы.

Как полагают следователи, с членами семьи мог произойти несчастный случай.

Ранее в сети появилось видео с места поисков пропавшей семьи Усольцевых.