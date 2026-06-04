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Общество

Следователи определились с основной версией пропажи Усольцевых

Следователи считают несчастный случай основной версией пропажи семьи Усольцевых
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Проверив несколько версий того, что могло произойти с Усольцевыми во время похода в Красноярском крае, следователи выделили одну основную. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управления СК РФ по региону.

На данный момент следователи придерживаются версии о том, что с семьей в тайге произошел несчастный случай.

Мужчина, женщина и их ребенок пропали в сентябре прошлого года во время похода. После того, как сын исчезнувшей обратился в полицию, были организованы масштабные поиски, во время которых семью найти не удалось.

Из-за погодных условий на некоторое время специалисты прерывали мероприятия, но недавно поиски возобновили. Сейчас в них участвует около 80 человек. Были допущены только опытные специалисты, журналисты и неподготовленные волонтеры на место попасть не смогут.

Ситуация породила множество слухов. Так, в марте стало известно, что семью якобы нашли. Однако следователи опровергли эту информацию.

Ранее исследователь указал на ложный след в поисках Усольцевых.

 
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