В сети появилось видео с места поисков пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавших во время похода на Кутурчинском Белогорье. Видео с места поисков публикует СК региона.

На кадрах ролика показан момент подготовки к поисковым работам, инструктаж сотрудников ведомств и сами поиски с привлечением кинологов и служебных собак. Снег в районе, где пропала семья уже полностью сошел.

Усольцевых также ищут сотрудники охотнадзора, силовики и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», задействовано около 80 человек.

По данным следствия, 28 сентября 2025 года супруги вместе с пятилетней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского Белогорья и не вернулись. Активные поиски свернули в октябре из-за снегопада, сильного ветра и минусовых температур. 4 июня Следственный комитет организовал дополнительные поисковые мероприятия.

Ранее зону поисков пропавшей семьи Усольцевых намерены закрыть от посторонних.