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Общество

Журналистам закрыли доступ к месту, где специалисты ищут пропавших Усольцевых

ТАСС: журналистов не допустят к месту поисков Усольцевых
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Во время возобновленных поисков Усольцевых в Красноярском крае представители средств массовой информации не смогут попасть на место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.

По ее словам, на месте будут работать только специалисты, выполняющие конкретные задачи. Им нужно обеспечить безопасность и эффективность работы.

«По этой причине неподготовленные добровольцы и представители средств массовой информации к месту проведения поисковых мероприятий не допускаются», – сообщается в публикации.

Семья Усольцевых, состоящая из трех человек, отправилась в поход в начале осени прошлого года. Несмотря на активные и масштабные поиски, обнаружить их не смогли до сих пор.

На холодное время года мероприятия прерывали, но в конце мая возобновили. Сейчас по данным СК РФ по региону в поисках участвуют около 80 человек, а также дроны и другая техника.

Ранее россиянка, пропавшая в Таиланде после укуса обезьяны, отправила семье странное сообщение.

 
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