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Общество

В СК РФ рассказали, кто участвует в поисках семьи Усольцевых под Красноярском

СК РФ: опытные специалисты участвуют в поисках семьи Усольцевых под Красноярском
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Только опытные специалисты участвуют в поисках семьи Усольцевых, которая пропала в тайге под Красноярском. Об этом журналистам заявили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что волонтеры в данный момент не привлекаются.

«Круг участников поисковых мероприятий четко определен следствием. Участвуют опытные специалисты», — сказали в СК России.

Накануне стало известно, что зона поисков пропавшей семьи Усольцевых будет оцеплена. Район на горном хребте Кутурчинское Белогорье закроют для посторонних, когда поиски возобновятся.

В октябре прошлого года в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Пропажа Усольцевых привела к одним из самых масштабных поисков в регионе, но найти исчезнувших родителей и ребенка пока не удалось.

Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Местные жители уже прозвали место исчезновения семьи «Усольцевским треугольником» и допустили, что глава семьи мог намеренно отказаться от помощи.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.

 
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