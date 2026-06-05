Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в кафе в Новосибирске

Состояние трех пострадавших от взрыва газового баллона в кафе на улице Большевистской в Новосибирске по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Об этом пишет местный портал NGS.RU со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«В Минздраве журналисту НГС рассказали, что их состояние врачи по-прежнему оценивают как средней степени тяжести — без изменений», — говорится в материале.

По данным портала, на данный момент пострадавшие находятся в Новосибирской государственной клинической больнице.

Как сообщалось до этого пострадавших, среди которых подросток, госпитализировали в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой Центра медицины катастроф.

Предварительно известно, что причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. Взрыв произошел в здании.

В конце мая подобный инцидент случился в Ингушетии. Там пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме. По данным МЧС, сообщение о происшествии в селе Троицкое поступило в 09:16 31 мая. На месте было установлено, что в частном домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

Ранее в Архангельске потушили крупный пожар в промзоне.