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Общество

Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в кафе в Новосибирске

NGS: пострадавшие от взрыва газового баллона — в состоянии средней тяжести
Shutterstock/FOTODOM

Состояние трех пострадавших от взрыва газового баллона в кафе на улице Большевистской в Новосибирске по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Об этом пишет местный портал NGS.RU со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«В Минздраве журналисту НГС рассказали, что их состояние врачи по-прежнему оценивают как средней степени тяжести — без изменений», — говорится в материале.

По данным портала, на данный момент пострадавшие находятся в Новосибирской государственной клинической больнице.

Как сообщалось до этого пострадавших, среди которых подросток, госпитализировали в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой Центра медицины катастроф.

Предварительно известно, что причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. Взрыв произошел в здании.

В конце мая подобный инцидент случился в Ингушетии. Там пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме. По данным МЧС, сообщение о происшествии в селе Троицкое поступило в 09:16 31 мая. На месте было установлено, что в частном домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

Ранее в Архангельске потушили крупный пожар в промзоне.

 
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