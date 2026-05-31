Несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

МЧС: в Ингушетии после взрыва газа в доме госпитализировали пятерых

Пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии в селе Троицкое поступило в 09:16 31 мая. На месте было установлено, что в частном домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

В результате происшествия травмы получили пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в Сунженскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

