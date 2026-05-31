Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

МЧС: в Ингушетии после взрыва газа в доме госпитализировали пятерых
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии в селе Троицкое поступило в 09:16 31 мая. На месте было установлено, что в частном домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

В результате происшествия травмы получили пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в Сунженскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Барнауле на газовой автозаправке вспыхнул пожар. Один из работников станции получил ожоги. На кадрах с места происшествия виден большой столб пламени, который возвышается над крышей заправки. Возгорание происходит в непосредственной близости от цистерн с газом. На месте видны два пожарных автомобиля.

Ранее губернатор Подмосковья раскрыл состояние пострадавших при пожаре в Лобне детей.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!