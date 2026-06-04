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Общество

В кафе Новосибирска взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

МЧС: три человека пострадали при взрыве газового баллона в Новосибирске
МЧС России

Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона на улице Большевистской в Новосибирске. Об этом сообщил источник NGS.ru.

Инцидент произошел в здании, где расположено кафе. Предварительно установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

В результате инцидента травмы получили три человека — их доставили в ожоговый центр для необходимой медицинской помощи.

В конце мая подобный инцидент случился в Ингушетии. Там пять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в частном доме. По данным МЧС, сообщение о происшествии в селе Троицкое поступило в 09:16 31 мая. На месте было установлено, что в частном домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

До этого в Барнауле на газовой автозаправке вспыхнул пожар. Один из работников станции получил ожоги. На кадрах с места происшествия виден большой столб пламени, который возвышается над крышей заправки.

Ранее губернатор Подмосковья раскрыл состояние пострадавших при пожаре в Лобне детей.

 
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