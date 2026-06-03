В Архангельске потушили крупный пожар в промзоне

В МЧС заявили о ликвидации пожара в промзоне Архангельска

В Архангельске на Кузнечихинском промузле ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области в мессенджере «Макс».

«В 20:25 (совпадает с мск. — Прим. ред.) пожар был ликвидирован», — говорится в публикации.

3 июня поступило сообщение о задымлении по адресу Кузнечихинский промузел 1-й проезд, 13. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные формирования, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Как уточнили в ведомстве, в здании находились складские помещения с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами, упаковочными материалами, что привело к массовым хлопкам и стремительному распространению огня внутри помещений.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 7500 кв. метров. Эвакуировались самостоятельно 40 человек, пострадавших нет.

Для ликвидации возгорания задействовали свыше 100 человек личного состава и 29 единиц техники, включая вертолет МИ-8.

Ранее крупный пожар возник в НИИ благородных и редких металлов в Иркутске.