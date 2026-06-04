Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Новосибирска

ТАСС: три человека госпитализированы в результате взрыва в кафе Новосибирска

Состояние трех пострадавших от взрыва газового баллона в кафе на улице Большевистской в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве отметили, что пострадавших, среди которых подросток, госпитализировали в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой Центра медицины катастроф.

Предварительно известно, что причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона. Взрыв произошел в здании.

До этого в Архангельске на Кузнечихинском промузле ликвидировали мощный пожар. В здании находились складские помещения с бытовой химией, легковоспламеняющимися веществами, упаковочными материалами, что привело к массовым хлопкам и стремительному распространению огня внутри помещений.

Ранее крупный пожар возник в НИИ благородных и редких металлов в Иркутске.