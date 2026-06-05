Назван модератор пленарного заседания ПМЭФ

Журналистка India Today Гита Мохан будет модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил RT.

По данным телеканала, Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях.

В декабре прошлого года журналистка взяла интервью у президента России Владимира Путина. В ходе беседы глава государства рассказал о встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт.

Пленарное заседание ПМЭФ состоится в пятницу, 5 июня, в 15:00 мск. В мероприятии примут участие Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Танзании Самия Сулуху Хасан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Ранее на ПМЭФ отметили готовность России к партнерству в области редкоземов.