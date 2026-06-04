Названо время начала пленарного заседания ПМЭФ с участием Путина

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина начнется в 15:00 мск

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина начнется в пятницу, 5 июня, в 15:00 мск. Об этом свидетельствует программа ПМЭФ.

Из нее следует, что организаторы закладывают на мероприятие минимум два часа.

Помимо Путина, в заседании, как ожидается, примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Танзании Самия Сулуху Хасан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

3 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал ПМЭФ. Он продлится до 6 июня, тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе — более 150 сессий, посвященных мировой и российской экономике, технологическому развитию, социальной повестке, развитию среды для жизни и другим темам. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 5 июня.

Ранее на ПМЭФ отметили готовность России к партнерству в области редкоземов.