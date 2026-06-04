На ПМЭФ отметили готовность России к партнерству в области редкоземов

Мантуров: Россия готова к сотрудничеству по редким и редкоземельным металлам

Россия активно инвестирует в отрасль редких и редкоземельных металлов и открыта к диалогу с зарубежными партнерами в этой сфере. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума в рамках сессии «Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов».

«Россия открыта к диалогу, мы приглашаем наших зарубежных партнеров — Китай, Индию, страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию», — сообщил Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия готова к различным видам партнерства и взаимодействия — как инвестиционным, так и кооперативным.

По мнению Мантурова, государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока могут принять участие в инициативе по созданию кластера глубокой переработки критически значимых металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе в Сибири.