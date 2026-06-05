В Самарской области отменили ракетную опасность

На территории Самарской области отменена ракетная опасность. Об этом в мессенджере «Макс» губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил в ночь на 5 июня.

«На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности»», — написал Федорищев в новом посте.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами более 120 украинских дронов.

1 июня в Туапсинском округе объявили ракетную опасность. В конце мая в Туапсинском муниципальном округе обломки сбитых беспилотников упали на территории морского терминала, произошло возгорание. Тогда пожар на территории терминала оперативно ликвидировали. К тушению пожара привлекли свыше 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС РФ.

Ранее СМИ рассказали о напугавшем Украину оружии России.