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Армия

СМИ рассказали о напугавшем Украину оружии России

Bloomberg: ВСУ встревожены из-за баллистических ракет России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали беспокоиться из-за имеющихся у России баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет», — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что сейчас в России не только увеличивают количество производимых баллистических ракет, но и пытаются усовершенствовать их возможности.

Тем временем Украина столкнулась с трудностями при получении западных боеприпасов, отмечается в публикации. Проблемы возникли на фоне конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. По данным агентства, Киев вынужден искать новые пути получения снарядов, возлагая надежду на Берлин.

24 мая российские войска нанесли массированный удар по объектам военного управления, а также авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В том числе Вооруженные силы России применили баллистические ракеты «Орешник». Комментируя ситуацию, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эту атаку ответом на налет украинских дронов на колледж в Старобельске.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.

 
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