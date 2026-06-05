СМИ рассказали о напугавшем Украину оружии России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали беспокоиться из-за имеющихся у России баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет», — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что сейчас в России не только увеличивают количество производимых баллистических ракет, но и пытаются усовершенствовать их возможности.

Тем временем Украина столкнулась с трудностями при получении западных боеприпасов, отмечается в публикации. Проблемы возникли на фоне конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. По данным агентства, Киев вынужден искать новые пути получения снарядов, возлагая надежду на Берлин.

24 мая российские войска нанесли массированный удар по объектам военного управления, а также авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В том числе Вооруженные силы России применили баллистические ракеты «Орешник». Комментируя ситуацию, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эту атаку ответом на налет украинских дронов на колледж в Старобельске.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.