В Туапсинском округе объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«Внимание! Ракетная опасность», — написал он.

В конце мая в Туапсинском муниципальном округе обломки сбитых беспилотников упали на территории морского терминала, произошло возгорание. Тогда пожар на территории терминала оперативно ликвидировали. К тушению пожара привлекли свыше 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС РФ.

Кроме того, обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Там тоже нет пострадавших. Во всех случаях на местах работали оперативные и специальные службы, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали упавшие обломки сбитых беспилотников. В городе продолжаются работы по устранению последствий налета.

