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Армия

Средства ПВО ночью сбили более 120 украинских беспилотников над Россией

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 123 украинских дронов за ночь
Евгений Биятов/РИА Новости

В России ночью отразили атаки более 120 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивали цели в период с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня.

«В течение прошедшей ночи <...> перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей. Также воздушные цели были нейтрализованы в столичном регионе, Крыму и восьми областях. Среди них — Орловская, Курская, Белгородская, Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и Брянская.

Утром 5 июня в московском аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Как рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), обслуживание рейсов осуществляется по согласованию с профильными органами. На этом фоне пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказывал, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.

Ранее украинские дроны атаковали пассажирский поезд в Луганской народной республике.

 
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