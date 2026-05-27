Украинские беспилотники упали в Туапсе

В Туапсинском муниципальном округе обломки сбитых беспилотников упали на территории морского терминала, произошло возгорание. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что люди не пострадали.

Возгорание на территории терминала оперативно ликвидировали. К тушению пожара привлекли свыше 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС РФ, говорится в сообщении.

Кроме того, обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Там тоже нет пострадавших. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы, заверили в оперштабе.

За апрель украинские беспилотные летательные аппараты трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали упавшие обломки сбитых беспилотников. В городе продолжаются работы по устранению последствий налета.

