Путин объяснил, что является основой для национальной идентичности

Путин: родной язык и литература — это основа для национальной идентичности

Родной язык и отечественная литература — это база для национальной идентичности, играющая созидательную и консолидирующую роль. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветственном слове участникам и гостям книжного фестиваля «Красная площадь».

«В Год единства народов России фестиваль становится не только праздником литературы, но и уникальной возможностью познакомиться с богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших авторов активизируется и позволяет отобразить культурное богатство России.

До этого российский президент предложил придать государственный статус докладу о языковой политике, сделав его ежегодным. Путин добавил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики уже утвержден.

Кроме того, он призвал к открытию факультетов русского языка в федеральных вузах — по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Президент России подчеркнул, что дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро программ вузов.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.