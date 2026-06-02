Президент России Владимир Путин призвал к открытию факультетов русского языка в федеральных вузах. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — сказал он.

Во вторник, 2 июня, проходит Совет по поддержке русского языка. Мероприятие с участием главы государства и экспертов в сфере лингвистики приурочено к отмечающемуся 6 июня Дню Русского языка. Совет образован в целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплению позиций русского языка в мире.

В ходе заседания Совета Путин также подчеркнул, что совершенствование системы изучения русского языка — приоритет госполитики РФ. Российский глава также поздравил участников заседания с наступающим профильным праздником.

