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Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России

Путин: варварское отношение к России не делает чести тем, кто этим занимается
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с патриархом Кириллом в патриарших палатах Кремля глава государства заявил, что сегодня можно наблюдать не просто нападки на Россию, а варварское отношение к российской культуре даже как к части мировой культуры.

По словам российского лидера, такого давно не наблюдалось. Путин подчеркнул, что такое поведение не делает чести тем, кто этим занимается, но в таких условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, и вклад предстоятеля Русской Православной Церкви в эту работу неоценим.

Президент также поблагодарил патриарха за все, что он делает для России и ее народа, а также за поддержку русской культуры и языка.

24 марта патриарх Кирилл в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечает день тезоименитства.

Ранее Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО.

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