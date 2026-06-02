Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Путин предложил сделать государственным и ежегодным доклад о языковой политике

Путин :«Русский как государственный» станет ядром высшего образования
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике. Таким образом, он станет ежегодным, заявил глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Путин отметил, что план мероприятий по реализации основ госполитики уже утвержден.

«Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, его исполнение», — сказал российский лидер.

В ходе мероприятия Путин также призвал к открытию факультетов русского языка в федеральных вузах — по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Президент России почеркнул, что дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро программ вузов.

Во вторник, 2 июня, проходит Совет по поддержке русского языка. Мероприятие с участием главы государства и экспертов в сфере лингвистики приурочено к отмечающемуся 6 июня Дню Русского языка. Совет образован в целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплению позиций русского языка в мире.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!