Путин предложил сделать государственным и ежегодным доклад о языковой политике

Президент России Владимир Путин предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике. Таким образом, он станет ежегодным, заявил глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Путин отметил, что план мероприятий по реализации основ госполитики уже утвержден.

«Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, его исполнение», — сказал российский лидер.

В ходе мероприятия Путин также призвал к открытию факультетов русского языка в федеральных вузах — по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Президент России почеркнул, что дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро программ вузов.

Во вторник, 2 июня, проходит Совет по поддержке русского языка. Мероприятие с участием главы государства и экспертов в сфере лингвистики приурочено к отмечающемуся 6 июня Дню Русского языка. Совет образован в целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплению позиций русского языка в мире.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.