Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Славянском районе Кубани ввели режим ЧС

В Славянском районе Кубани введен режим ЧС после прорыва дамбы
Владимир Астапкович/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) района в своем канале в мессенджере «Макс».

«Поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ «Нефтяник». Размеры прорана в ширину 25-30 метров», — сообщили в ЕДДС.

Там уточнили, что разлив угрожает хутору Урма, который расположен в 9,5 км от места прорыва.

Эвакуированы 17 человек, их разместили в гостинице в станице Анастасиевская, сообщили в службе. Также развернуты пункты временного размещения в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» и сельском доме культуры «Анастасиевский». На месте происшествия работают 494 человека и 25 единиц техники.

До этого три населенных пункта Крымского района Краснодарского края эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубани через дамбу в районе хутора Западного. Из опасной зоны вывели жителей хуторов Урма и Западного, села Гвардейского и СНТ «Йодник».

2 июня режим ЧС из-за наводнения ввели в четырех населенных пунктах Крымского района.

Ранее режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за паводков.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!