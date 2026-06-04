В Славянском районе Кубани ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) района в своем канале в мессенджере «Макс».

«Поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ «Нефтяник». Размеры прорана в ширину 25-30 метров», — сообщили в ЕДДС.

Там уточнили, что разлив угрожает хутору Урма, который расположен в 9,5 км от места прорыва.

Эвакуированы 17 человек, их разместили в гостинице в станице Анастасиевская, сообщили в службе. Также развернуты пункты временного размещения в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» и сельском доме культуры «Анастасиевский». На месте происшествия работают 494 человека и 25 единиц техники.

До этого три населенных пункта Крымского района Краснодарского края эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубани через дамбу в районе хутора Западного. Из опасной зоны вывели жителей хуторов Урма и Западного, села Гвардейского и СНТ «Йодник».

2 июня режим ЧС из-за наводнения ввели в четырех населенных пунктах Крымского района.

Ранее режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за паводков.