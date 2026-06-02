На Кубани произошел перелив воды из русла реки

В четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Вода вышла из берегов реки Кубань, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что режим ЧС ввели на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского. Также в превентивных целях в пункт временного размещения были эвакуированы 19 человек.

В Славянском районе региона укрепляют дамбы из-за подъема уровня воды в реке Кубань. Перелив уже произошел в районе хутора Соболевский, из ближайшего СНТ эвакуировали 14 человек.

1 июня в Минеральных Водах из-за последствий паводков был введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, это позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихии. Он рассказал, что из-за притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка, вода зашла в 36 домовладений. На случай ухудшения ситуации в регионе готовы пункты временного размещения, добавил глава региона.

Ранее мощный град в Ставропольском крае повредил самолет и сорвал рейс.