Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

На Кубани произошел перелив воды из русла реки

В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за перелива реки
Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

В четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Вода вышла из берегов реки Кубань, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что режим ЧС ввели на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского. Также в превентивных целях в пункт временного размещения были эвакуированы 19 человек.

В Славянском районе региона укрепляют дамбы из-за подъема уровня воды в реке Кубань. Перелив уже произошел в районе хутора Соболевский, из ближайшего СНТ эвакуировали 14 человек.

1 июня в Минеральных Водах из-за последствий паводков был введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, это позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихии. Он рассказал, что из-за притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка, вода зашла в 36 домовладений. На случай ухудшения ситуации в регионе готовы пункты временного размещения, добавил глава региона.

Ранее мощный град в Ставропольском крае повредил самолет и сорвал рейс.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!