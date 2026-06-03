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Общество

На Кубани эвакуируют населенные пункты из-за перелива реки

Три населенных пункта эвакуировали в Крымском районе из-за перелива реки Кубань
Telegram-канал «Типичный Краснодар»

Три населенных пункта Крымского района Краснодарского края эвакуируют из-за частичного перелива реки Кубани через дамбу в районе хутора Западного. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.

По информации ведомства, из потенциально опасной зоны выводят жителей хуторов Урма и Западного, села Гвардейского и садоводческого некоммерческого товарищества «Йодник». В общей сумме там проживают 180 человек.

Кроме того, в муниципальных образованиях проинформировали местное население о возможном переливе реки. Также в местах сбора подготовили автобусы для эвакуации.

Накануне из населенных пунктов вывезли маломобильных жителей, а в городе Крымске и селе Экономическое подготовили места временного размещения.

Днем ранее в четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Вследствии этого режим ЧС ввели на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского. Также в превентивных целях в пункт временного размещения были эвакуированы 19 человек.

Ранее мощный град в Ставропольском крае повредил самолет и сорвал рейс.

 
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