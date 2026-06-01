Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за паводков

В Минеральных Водах из-за последствий паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня», — написал он.

По его словам, это позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихии. Он рассказал, что из-за притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка, в результате чего вода зашла в 36 домовладений. На случай ухудшения ситуации в регионе готовы пункты временного размещения, пояснил губернатор.

Кроме того, в Минераловодском округе продолжается устранение последствий сильного града, который прошел на прошлой неделе и повредил более 60 крыш.

28 мая Ставропольский край накрыла сильная гроза с ливнем и градом. Стихия бушевала всего полчаса, но за это время успела оставить без электричества целые районы, побить жилые дома и десятки машин. По данным Telegram-канала, в аэропорту Минеральных Вод после того, как непогода утихла, сотрудники обнаружили множественные вмятины на капотах двигателей Airbus A320, который должен был вылететь в Санкт-Петербург. Утверждается, что перевозчику пришлось менять борт на резервный самолет, который вылетел в Санкт-Петербург только спустя девять часов.

Ранее град пошел на севере Москвы.