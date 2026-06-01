Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за паводков

Владимиров: режим ЧС ввели в Минераловодском округе Ставрополья из-за паводка
Shutterstock/sunakri

В Минеральных Водах из-за последствий паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня», — написал он.

По его словам, это позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихии. Он рассказал, что из-за притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка, в результате чего вода зашла в 36 домовладений. На случай ухудшения ситуации в регионе готовы пункты временного размещения, пояснил губернатор.

Кроме того, в Минераловодском округе продолжается устранение последствий сильного града, который прошел на прошлой неделе и повредил более 60 крыш.

28 мая Ставропольский край накрыла сильная гроза с ливнем и градом. Стихия бушевала всего полчаса, но за это время успела оставить без электричества целые районы, побить жилые дома и десятки машин. По данным Telegram-канала, в аэропорту Минеральных Вод после того, как непогода утихла, сотрудники обнаружили множественные вмятины на капотах двигателей Airbus A320, который должен был вылететь в Санкт-Петербург. Утверждается, что перевозчику пришлось менять борт на резервный самолет, который вылетел в Санкт-Петербург только спустя девять часов.

Ранее град пошел на севере Москвы.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!