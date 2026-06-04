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Общество

Индия и Россия обсуждают соглашение о безвизовом режиме

Посол Кумар: Индия и РФ обсуждают соглашение о безвизовом режиме
Shutterstock

Индия и Россия обсуждают соглашения о безвизовом режиме для туристических групп. Об этом РИА Новости рассказал посол республики в РФ Винай Кумар.

«Переговоры по этому соглашению (о безвизовом режиме для туристических групп — «Газета.Ru») все еще продолжаются», — сказал он.

Дипломат напомнил, что на данный момент между Индией и Россией действует электронная виза как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников.

Тем временем в мае Россия продлила на 2027 год безвизовый режим с Китаем. С сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года.

Спецпредставитель президента РФ Борис Титов отметил, что турпоток из Китая в Россию может вырасти примерно на 30% после шести месяцев действия безвизового режима.

Ранее стало известно, какие страны россияне выбирают для отдыха весной.

 
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