Спецпредствитель президента подвел итоги безвиза между Россией и Китаем

Турпоток из Китая в Россию может вырасти примерно на 30% после шести месяцев действия безвизового режима. Такой прогноз в презентации привел спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. Документ есть у «Газеты.Ru».

По данным Титова, безвиз уже заметно повлиял на туристические поездки между Россией и Китаем: со стороны России фиксируется рост бронирования от 80% до 300% в зависимости от сегмента и периода. В четвертом квартале 2025 года россияне совершили около 746 тыс. поездок в КНР, что на 40% больше, чем годом ранее, следует из презентации.

Особенно заметно вырос интерес к отдельным направлениям — Хайнань принял более 500 тыс. туристов из России, что в три раза больше уровня 2024 года, а к 2020 году показатель вырос на 300%, в Хэйхэ рост турпотока составил 61,2% за первое полугодие.

По словам Титова, Китай также вошел в тройку самых популярных зарубежных направлений для россиян на новогодние праздники наряду с Таиландом и Белоруссией. При этом среди трендов заметен рост самостоятельных и комбинированных маршрутов, подчеркивается в презентации.

«С китайской стороны, помимо ожидаемого увеличения общего потока, растет число однодневных поездок во Владивосток и Благовещенск. Также усилился спрос на путешествия с акцентом на природу, прежде всего на Байкал и Арктику. Чаще стали выбирать поездки в малых группах и парами, а празднование Китайского Нового года в России стало более масштабным», — говорится в презентации.

При этом опасения по поводу возможных негативных последствий безвиза пока не подтверждаются, констатировал Титов. Скачка цен на авиабилеты не произошло, асимметрии в пользу туристов из Китая не наблюдается, а попыток использовать безвизовый режим для релокации не фиксируется, говорится в презентации. Туристы из обеих стран по-прежнему обращают внимание на безопасность в местах поездок, заключается в документе.

С 15 сентября 2025 года россияне могут въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. РФ ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года.

