В Красноярске кадетский корпус закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

В кадетском корпусе в Красноярске 33 человека заболели острой кишечной инфекцией
В Красноярске у 33 человек в кадетском корпусе выявили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, у части заболевших обнаружили РНК норовируса.

После выявления случаев заболевания кадетский корпус перевели на дистанционное обучение.

До этого в Екатеринбурге зафиксировали массовое отравление детей в одном из учебных заведений. Инцидент произошел в Верх-Исетском районе, где за врачебной помощью обратились не менее 20 первоклассников и второклассников. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия, приступы тошноты и слабость.

Сотрудники прокуратуры подняли всю документацию по организации закупок и рациону питания.

В середине апреля в Муроме из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали 580 человек. Среди пострадавших 249 детей. Власти рассказали, что вакцинировали против гепатита А 463 человека.

Ранее пассажирам лайнера Ambition разрешили сойти на берег после вспышки норовируса.

 
