Увеличилось число отравившихся в кафе в Пятигорске

Число пострадавших от отравления в кафе Пятигорска выросло до 70
В Пятигорске число пострадавших в результате массового отравления в кафе выросло до 70 человек, сообщили ТАСС в Минздраве Ставропольского края.

В ведомстве отметили, что 59 человек были госпитализированы, а 11 получили помощь амбулаторно.

Собеседник агентства уточнил, что произошедшая ситуация находится на контроле, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

31 мая Telegram-канал 112 сообщил, что 33 человека заразились острой кишечной инфекцией в кафе паназиатской кухни в Пятигорске. В тот момент в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи доставили 28 пострадавших, еще пять человек были осмотрены на месте. Позднее число пострадавших увеличилось до 50.

На этом фоне заведение общественного питания временно закрыли. Следственный комитет России организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты обнаружили у посетителей кафе маркеры сальмонеллы.

Ранее кадетский корпус в Красноярске закрыли из-за вспышки кишечной инфекции.

 
