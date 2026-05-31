В Пятигорске проводят проверку после массового отравления в кафе

В Пятигорске девять клиентов кафе попали в инфекционную больницу

В Пятигорске девять человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после посещения местного кафе, начата проверка. Об этом сообщили в Telegram-канале СК Ставропольского края.

Следственный отдел проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщили в ведомстве. Кафе временно закрыли для оценки действий ответственных лиц.

Глава города Дмитрий Ворошилов в свою очередь сообщал, что специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины массового отравления.

До этого SHOT написал, что две семьи с детьми пострадали в столице от кишечной инфекции после заказа роллов в популярном сетевом ресторане. Одной из заболевших — восьмилетней девочке — лабораторно диагностировали сальмонеллез.

Позже сообщалось, что столичное управление Роспотребнадзора начало проверку после сообщений о сальмонеллезе у клиентов ресторана.

Ранее юрист раскрыл, как получить компенсацию за отравление едой из доставки.