Названа причина массового отравления в кафе Пятигорска

Роспотребнадзор: у пострадавших при отравлении в Пятигорске нашли сальмонеллу

У посетителей кафе в Пятигорске, где ранее произошло массовое отравление, обнаружили маркеры сальмонелл. Об этом сообщили в канале «Макс» управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Ведомство начало эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств произошедшего. По данным специалистов, маркеры сальмонелл выявлены у девяти заболевших.

В связи со вспышкой инфекции деятельность заведения общественного питания приостановлена. Специалисты проводят проверочные мероприятия и отбирают пробы для лабораторных исследований.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, всего зарегистрировано десять случаев острых кишечных инфекций среди жителей Пятигорска.

Накануне глава города Дмитрий Ворошилов сообщил о вспышке острой кишечной инфекции. Первоначально речь шла о девяти пострадавших. По имеющимся данным, все заболевшие посещали одно кафе паназиатской кухни.

Ранее Роспотребнадзор расследовал случай массового отравления сальмонеллой в кафе Москвы.