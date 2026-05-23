Британские журналисты отказались посещать место теракта в Старобельске

Захарова: журналисты «Би-би-си» отказались посещать место трагедии в Старобельске

Британская телекорпорация «Би-би-си» официально отказалась посещать место теракта в луганском Старобельске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«CNN в отпуске», — добавила она, проиллюстрировав свой пост картинкой-мемом по мотивам «Ералаша» — «Все!».

Россия ранее пригласила аккредитованных иностранных журналистов посетит место атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. По словам Захаровой, на данный момент на Западе активно распространяется откровенная ложь. Так, в Совбезе ООН западные страны заявляют, мол, никакой атаки ВСУ на колледж в Старобельске не было. В частности, такие заявления поступают от Латвии.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на пятницу. На момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Пострадали 39 человек, некоторые оказались под завалами в той части постройки, которая была разрушена до основания. По последним данным, не выжили 10 человек. Местонахождение еще 11 учащихся колледжа остается неизвестным.

Ранее в ЛНР установили имена погибших после украинского удара по колледжу.

 
