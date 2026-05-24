Журналисты почти со всех континентов прибыли на место удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Захарова: на место атаки ВСУ на колледж в ЛНР прибыли журналисты из 19 стран

Более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск в Луганской народной республике (ЛНР), где Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали колледж. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В их числе журналисты из Европы: Австрии, Британии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Финляндии и Франции. Кроме того, на место трагедии прилетели сотрудники СМИ из Латинской Америки, стран Ближнего Востока, Китая и США. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в этой поездке.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По данным на 23 мая, пострадали 60 человек, из них 18 не удалось спасти.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В связи со случившимся в ЛНР 24 и 25 мая был объявлен двухдневный траур.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.