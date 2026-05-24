Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Журналисты почти со всех континентов прибыли на место удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Захарова: на место атаки ВСУ на колледж в ЛНР прибыли журналисты из 19 стран
РИА Новости

Более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск в Луганской народной республике (ЛНР), где Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали колледж. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В их числе журналисты из Европы: Австрии, Британии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Финляндии и Франции. Кроме того, на место трагедии прилетели сотрудники СМИ из Латинской Америки, стран Ближнего Востока, Китая и США. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в этой поездке.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По данным на 23 мая, пострадали 60 человек, из них 18 не удалось спасти.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В связи со случившимся в ЛНР 24 и 25 мая был объявлен двухдневный траур.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!