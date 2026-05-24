«Очень страшно»: Лантратова раскрыла деталь похорон студенток после атаки на колледж в ЛНР

Большинство студенток, погибших при атаке на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР), похоронят в подвенечных платьях. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время беседы с журналистами на месте трагедии, пишет kp.ru.

«Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях», — сказала она, отметив, что об этом ей сказали родственники погибших студенток.

Лантратова добавила, что в результате атаки ВСУ пострадали более 60 детей, возраст большинства погибших от 14 до 18 лет. Панихида по жертвам проходит в Свято-Николаевском соборе Старобельска. По словам омбудсмена, столь массового захоронения храм, который не закрывался даже в годы немецкой оккупации, еще не знал.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков. Здание частично обрушилось. По последним данным, спасти не удалось 18 человек. В СК РФ возбудили дело о теракте.

Похороны молодых девушек в свадебных платьях были широко распространены на Руси. Прежде всего, белый цвет являлся символом чистоты и непорочности.

